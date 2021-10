Il Nobel per la pace 2021 premia la difesa della libertà di espressione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Comitato per il Nobel norvegese ha scelto la giornalista filippina Maria Ressa e il giornalista russo Dmitry Muratov come vincitori del premio Nobel per la pace del 2021, per il loro impegno nella difesa della libertà di espressione nei loro paesi di origine. A differenza degli altri premi, quello per la pace viene conferito in Norvegia, presso il municipio di Oslo, perché all’epoca dell’istituzione dei premi Nobel la Norvegia era ancora parte della Svezia. Inoltre, è l’unico premi che può essere conferito anche a delle organizzazioni e non solo alle singole persone. Lo scorso anno il premio era stato assegnato al Programma alimentare mondiale, la più grande organizzazione umanitaria al mondo che si ... Leggi su wired (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Comitato per ilnorvegese ha scelto la giornalista filippina Maria Ressa e il giornalista russo Dmitry Muratov come vincitori del premioper ladel, per il loro impegno nelladinei loro paesi di origine. A differenza degli altri premi, quello per laviene conferito in Norvegia, presso il municipio di Oslo, perché all’epoca dell’istituzione dei premila Norvegia era ancora parteSvezia. Inoltre, è l’unico premi che può essere conferito anche a delle organizzazioni e non solo alle singole persone. Lo scorso anno il premio era stato assegnato al Programma alimentare mondiale, la più grande organizzazione umanitaria al mondo che si ...

