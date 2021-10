Giorgetti: "Futuro Ita dipende da apertura mercati, serve collaborazione" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ministro dello Sviluppo Economico dice: "Chi cerca una collaborazione con Ita ha bisogno del brand italiano. Suo Futuro dipende dalle condizioni di mercato che è complicato" Leggi su rainews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il ministro dello Sviluppo Economico dice: "Chi cerca unacon Ita ha bisogno del brand italiano. Suodalle condizioni di mercato che è complicato"

PIL, Giorgetti: può esserci ipotesi oltre 6% E' possibile una crescita del PIL oltre il 6% quest'anno. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo economico, intervistato da Bruno Vespa all'evento Forum in Masseria. Quanto al futuro di ITA

