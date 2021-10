Future USA poco mossi in attesa di dati macroeconomici (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, i Future USA sono poco mossi in attesa della diffusione di dati macroeconomici importanti. Per il momento, i movimenti nel pre-market indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in positivo. I principali indici hanno chiuso in rialzo giovedì dopo che il Senato degli Stati Uniti ha deciso di aumentare il limite del debito del governo federale di 480 miliardi di dollari fino a dicembre. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,09% a 34.784 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,11% a 4.404 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,12% a 14.915 punti.Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura del mercato il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) diffonderà gli attesi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, iUSA sonoindella diffusione diimportanti. Per il momento, i movimenti nel pre-market indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in positivo. I principali indici hanno chiuso in rialzo giovedì dopo che il Senato degli Stati Uniti ha deciso di aumentare il limite del debito del governo federale di 480 miliardi di dollari fino a dicembre. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,09% a 34.784 punti, mentre quello sullo S&P 500 mostra un rialzo dello 0,11% a 4.404 punti. Il derivato sul Nasdaq segna un +0,12% a 14.915 punti.Sul fronte macroeconomico, prima dell’apertura del mercato il Dipartimento del Lavoro americano (BLS) diffonderà gli attesi ...

Advertising

opun_tia : RT @PerSpesso: Scienziati prezzolati, finalmente posso usà prezzolato in una frase, o solo modaioli che dichiarano i sessi sono più di due,… - FIRSTonlineTwit : A giustificare stamane il rialzo dei future contribuisce poi l’andamento delle Borse asiatiche nel giorno della ria… - PerSpesso : Scienziati prezzolati, finalmente posso usà prezzolato in una frase, o solo modaioli che dichiarano i sessi sono pi… - CGILModena : RT @collettiva_news: #lavorodignitoso #WDDW21 Cathy Feingold dirige il dipartimento internazionale dell'@AFLCIO, la più grande centrale sin… - m1851p : @METRO_POLITANS @SalamidaFabio Mi fa lelenco dei medicinali che escludono complicazioni immediate o future nel 100%… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Borsa: Europa galleggia in attesa Wall Street e dati Usa Le Borse europee galleggiano, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono deboli e dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Fari puntati anche sull'aumento del costo dell'energia, per effetto dei rincari di gas e petrolio, gli investitori temono ...

Future USA poco mossi in attesa di dati macroeconomici Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, i future USA sono poco mossi in attesa della diffusione di dati macroeconomici importanti . Per il momento, i movimenti nel pre - market indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in ...

Future USA positivi su compromesso per evitare default del debito Teleborsa La Nasa punta ancora su Torino – Nuovo accordo per future operazioni su Marte: il progetto La Nasa punta ancora su Torino. E’ stato siglato l’accordo con l’Agenzia Usa per le future operazioni su Marte. L’azienda americana Skypersonic, operante nel settore dei droni, punta infatti sulla cit ...

Future USA poco mossi in attesa di dati macroeconomici Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, i future USA sono poco mossi in attesa della diffusione di dati macroeconomici importanti.

Le Borse europee galleggiano, in attesa dell'avvio di Wall Street dove isono deboli e dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. Fari puntati anche sull'aumento del costo dell'energia, per effetto dei rincari di gas e petrolio, gli investitori temono ...Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, isono poco mossi in attesa della diffusione di dati macroeconomici importanti . Per il momento, i movimenti nel pre - market indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la seduta in ...La Nasa punta ancora su Torino. E’ stato siglato l’accordo con l’Agenzia Usa per le future operazioni su Marte. L’azienda americana Skypersonic, operante nel settore dei droni, punta infatti sulla cit ...Dopo una giornata chiusa con buoni guadagni, i future USA sono poco mossi in attesa della diffusione di dati macroeconomici importanti.