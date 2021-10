F1, GP Turchia 2021: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si comincia. Oggi, venerdì 8 ottobre, prende il via il weekend del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Istanbul piloti e team dovranno lavorare alacremente per trovare la messa a punto ideale sulla propria monoposto. Un tracciato particolarmente impegnativo quello turco che, rispetto all’anno scorso, dovrebbe offrire maggior grip, ma nello stesso tempo il peso del degrado sulle gomme potrebbe essere superiore. Per questo motivo sarà necessario per ogni squadra trovare il giusto compromesso aerodinamico per avere stabilità in ingresso di curva e non perdere troppo in termini di accelerazione. Questo fine-settimana, come gli altri, sarà caratterizzato dalla sfida Mercedes-Red Bull. L’olandese Max Verstappen dista due lunghezze dalla vetta occupata da Lewis Hamilton e il confronto è il tema del fine-settimana. ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si comincia. Oggi, venerdì 8 ottobre, prende il via il weekend del GP di, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Istanbul piloti e team dovranno lavorare alacremente per trovare la messa a punto ideale sulla propria monoposto. Un tracciato particolarmente impegnativo quello turco che, rispetto all’anno scorso, dovrebbe offrire maggior grip, ma nello stesso tempo il peso del degrado sulle gomme potrebbe essere superiore. Per questo motivo sarà necessario per ogni squadra trovare il giusto compromesso aerodinamico per avere stabilità in ingresso di curva e non perdere troppo in termini di accelerazione. Questo fine-settimana,gli altri, sarà caratterizzato dalla sfida Mercedes-Red Bull. L’olandese Max Verstappen dista due lunghezze dalla vetta occupata da Lewis Hamilton e il confronto è il tema del fine-settimana. ...

Advertising

SkySportF1 : Sainz al GP di Turchia: 'Partire ultimo miglior test per nuova Power Unit' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP ???? - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc prima del GP di Turchia: 'Ho sempre più voglia di vincere' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP - SkySportF1 : F1, Ricciardo: 'Turchia, circuito dove c'è un po' di tutto. Spero nel grip stavolta' #SkyMotori #F1 #Formula1… - OA_Sport : In Turchia si comincia con le prove libere. Hamilton e Verstappen tornano a darsi battaglia - OA_Sport : Ricco venerdì di sport. Dalla Formula 1 che comincia la sua tre giorni in Turchia agli Europei di ciclismo su pista… -