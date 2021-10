“È normale che dopo il parto compaiano le ragadi anali?” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Salve dottoressa, le scrivo per sapere se sia normale quanto mi sta succedendo. Ho partorito due settimane fa e poco dopo il parto mi sono venute delle (abbastanza) dolorose ragadi anali. È normale? O non c’entra niente con il parto? La ringrazio e le auguro una buona giornata GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Salve dottoressa, le scrivo per sapere se siaquanto mi sta succedendo. Horito due settimane fa e pocoilmi sono venute delle (abbastanza) dolorose. È? O non c’entra niente con il? La ringrazio e le auguro una buona giornata GravidanzaOnLine.

Advertising

FBiasin : Opinione Il fischio -e, ribadisco, il fischio- è un diritto. Capita alla Scala quando un tenore stecca, figuriamo… - marattin : Mi sono chiesto: Ma in tutta sincerità a voi pare normale che…? - borghi_claudio : Non faccio a tempo a staccare un attimo guardandomi 'La città incantata' di Miyazaki ed ecco che il fango e la melm… - AmmirabileElena : RT @fnicodemo: In un Paese normale dopo la presenza di neofascisti raccontaata da @fanpage in Lega e FdI, ci sarebbero state dimissioni a c… - FabioFZ3 : @Italianbirder @Anna302478978 Te tu nonssei normale, ci sa che il gatekeeper sarai tu! -

Ultime Notizie dalla rete : normale che Maneskin, Mammamia! è il nuovo singolo. 'Noi bravi, belli, umili e italiani' ...scendiamo dal palco non siamo più delle rockstar ma dei semplici ventenni con una vita normale'. Lo ... È tutto in un 'Mammamia', l'inedito uscito stanotte, il sound della band che dalla vittoria dell'...

Protagoniste del cinema al femminile: Andrea ?taka È normale. Intendo che ciascun essere umano ha una diversa percezione della vita. Entrambi i punti di vista sono importanti, la cosa nuova è che ora abbiamo entrambe le prospettive. Circa 20 anni fa ...

PreCop26, Sala: “Normale che ci siano tensioni” (VIDEO) Radio Lombardia Mancini: “Mi vedo a Roma per tanti anni. Basta incrociare lo sguardo di Mourinho e si va a mille” Le parole del difensore giallorosso in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” “Primo giorno di allenamento: Mourinho ci riunisce davanti a un maxischermo e ci fa notare una situazione tattica del ...

Film di Resident Evil, ecco quando scopriremo la verità Resident Evil è stato anche protagonista di Infinite Darkness, una produzione animata che abbiamo visto debuttare su Netflix e che abbiamo recensito per voi. Del resto, dopo il successo di capitoli co ...

...scendiamo dal palco non siamo più delle rockstar ma dei semplici ventenni con una vita'. Lo ... È tutto in un 'Mammamia', l'inedito uscito stanotte, il sound della banddalla vittoria dell'.... Intendociascun essere umano ha una diversa percezione della vita. Entrambi i punti di vista sono importanti, la cosa nuova èora abbiamo entrambe le prospettive. Circa 20 anni fa ...Le parole del difensore giallorosso in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” “Primo giorno di allenamento: Mourinho ci riunisce davanti a un maxischermo e ci fa notare una situazione tattica del ...Resident Evil è stato anche protagonista di Infinite Darkness, una produzione animata che abbiamo visto debuttare su Netflix e che abbiamo recensito per voi. Del resto, dopo il successo di capitoli co ...