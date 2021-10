Advertising

Salvato28416779 : @Noiconsalvini Il Premier Draghi sente e vede queste truffe sul reddito di cittadinanza non capisco tutto questo si… - CarloneDaniela : RT @Alberto59032372: Draghi sente Berlusconi, condiviso percorso riforma fisco I cravattari hanno deciso come sistemarci manca renzi! https… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Draghi sente Berlusconi, condiviso percorso riforma fisco: (ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il presidente d… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Draghi sente Berlusconi: condiviso il percorso di riforma del fisco #Silvioberlusconi - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Draghi sente Berlusconi: condiviso il percorso di riforma del fisco #Silvioberlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sente

askanews

Il presidente del Consiglio Marioha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante il quale è stato condiviso il percorso avviato sulla delega per la riforma ...Il presidente del Consiglio, Mario, "ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico" con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi". Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che durante il colloquio "e' stato condiviso ...“Durante la pandemia – ha ricordato Draghi – la Germania ha fornito ... l’Europa o guidare da sola i Consigli europei come ho sentito dire e scrivere in questi giorni – ha detto il ...Massimo Ferrero dà spettacolo negli studi de “L’aria che tira” e fa arrossire Myrta Merlino. Il presidente della Sampdoria, ...