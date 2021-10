Advertising

SkyTG24 : Disastro di Linate, 20 anni fa l’incidente aereo a Milano. LE FOTO - infoitinterno : Vent’anni fa il disastro di Linate: Romagnano partecipa alla cerimonia - StefaniaTriaca : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #8ottobre 2001 Disastro aereo di Linate che coinvolse un Cessna privato, entrato erroneamente sulla pi… - DAXdB : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #8ottobre 2001 Disastro aereo di Linate che coinvolse un Cessna privato, entrato erroneamente sulla pi… - marinapiva67 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #8ottobre 2001 Disastro aereo di Linate che coinvolse un Cessna privato, entrato erroneamente sulla pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro Linate

Read More In Evidenza Strage, 20 anni fa ilaereo più grave d'Italia 7 Ottobre 2021 Lunedì 8 ottobre 2001. Milano si sveglia avvolta dalla nebbia autunnale ediventa il teatro ...Read More In Evidenza Strage, 20 anni fa ilaereo più grave d'Italia 7 Ottobre 2021 Lunedì 8 ottobre 2001. Milano si sveglia avvolta dalla nebbia autunnale ediventa il teatro ...Stamattina alle 8.10 in tutti gli aeroporti italiani si tiene un minuto di silenzio per commemorare i 20 anni dal tragico incidente aereo di Linate, in cui morirono 118 persone. Quella mattina ...Domani mattina a Milano, al parco Forlanini, al Bosco dei faggi, celebrerà un funzione religiosa l'arcivescovo Mario Delpini e poi interverrà il sindaco Sala. Alla cerimonia prenderà parte anche una d ...