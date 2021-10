Come la faccia di Bezos è comparsa più volte su Twitch oggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Hackeraggio Twitch, parte seconda. Dopo che un anonimo aveva postato su 4chen diversi dati personali, il codice sorgente della piattaforma, il piano dei progetti futuri della stessa piattaforma, la tabella con i guadagni dei singoli streamer, oggi si è proceduto con una nuova anomalia che ha investito la proprietà di Amazon. L’ex CEO dell’e-commerce, Jeff Bezos, è comparso durante diverse dirette riguardanti GTA V, Dota 2, Smite, Minecraft, Apex Legends: il suo volto è stato allegato alle immagini di sfondo dei giochi online. LEGGI ANCHE > Come gli streamer di Twitch hanno reagito alla pubblicazione dei loro guadagni Hackeraggio Twitch, compare anche il volto di Jeff Bezos Gli hacker sono stati in grado di sfruttare un’errata configurazione del server e di rubare ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Hackeraggio, parte seconda. Dopo che un anonimo aveva postato su 4chen diversi dati personali, il codice sorgente della piattaforma, il piano dei progetti futuri della stessa piattaforma, la tabella con i guadagni dei singoli streamer,si è proceduto con una nuova anomalia che ha investito la proprietà di Amazon. L’ex CEO dell’e-commerce, Jeff, è comparso durante diverse dirette riguardanti GTA V, Dota 2, Smite, Minecraft, Apex Legends: il suo volto è stato allegato alle immagini di sfondo dei giochi online. LEGGI ANCHE >gli streamer dihanno reagito alla pubblicazione dei loro guadagni Hackeraggio, compare anche il volto di JeffGli hacker sono stati in grado di sfruttare un’errata configurazione del server e di rubare ...

Advertising

ZZiliani : #BONUCCI capitano. Accompagna come dama di compagnia #Oyarzabal nell’azione dell’1-0 al 17’. Ammonito per proteste… - VittorioSgarbi : #movimento5sole Di Maio oggi: “Con il PD casa comune”. Riascoltate cosa diceva ieri. Insomma, la faccia come il…… - marcodimaio : Inchiesta sconcertante di Fanpage su #fascisti, truffatori dello Stato e candidati di #FratellidItalia alle comunal… - laurahanker : RT @MichyPac: A me fa morire Hande perché immagino la sua faccia e fa morire Kerem come cambia espressione. Io penso che Hande sia molto pe… - ilgattoromy1 : RT @ercivettone1: Mi chiedo come faccia a far politica uno che dice 'Le leggi razziali all'acqua di rose', come siamo arrivati così in bass… -

Ultime Notizie dalla rete : Come faccia Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi: "Mio fratello, mia sorella" - ecco il nuovo film in streaming su Netflix Claudia poi ha un'onestà e un'immediatezza che a me ha dato tantissimo, nel film come nella vita : ... " Nella vita non sono una persona che compatisce, e penso che Nik faccia lo stesso ," dice Preziosi ...

Alberto Ancarani: per la Presidenza del Consiglio comunale di Ravenna si individui una figura 'non divisiva' Nel 2021 la maggioranza non faccia come nel 2016, non imponga il suo uomo (allora fu una donna, la Molducci) alla minoranza. È questa la proposta di Alberto Ancarani alla vigilia della convocazione del primo consiglio per l'...

Ora Conte faccia come Di Maio L'HuffPost Kaspersky: attenzione ai Trojan-PSW e alle password Kaspersky segnala come si stiano facendo sempre più spazio stealer di tipo Trojan-PSW che cercano di sottrarre password e dati di accesso agli utenti.

Claudia poi ha un'onestà e un'immediatezza che a me ha dato tantissimo, nel filmnella vita : ... " Nella vita non sono una persona che compatisce, e penso che Niklo stesso ," dice Preziosi ...Nel 2021 la maggioranza nonnel 2016, non imponga il suo uomo (allora fu una donna, la Molducci) alla minoranza. È questa la proposta di Alberto Ancarani alla vigilia della convocazione del primo consiglio per l'...Kaspersky segnala come si stiano facendo sempre più spazio stealer di tipo Trojan-PSW che cercano di sottrarre password e dati di accesso agli utenti.