Clima: Draghi, pronti a supportare aziende in transizione (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Le imprese e i governi dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamento Climatico. I paesi del G20 sono responsabili del 75% delle emissioni globali". Lo dice Mario Draghi al Summit B20. "La ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Le imprese e i governi dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamentotico. I paesi del G20 sono responsabili del 75% delle emissioni globali". Lo dice Marioal Summit B20. "La ...

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini.… - Palazzo_Chigi : #Youth4Climate, Draghi: La transizione ecologica non è una scelta, è una necessità. La ripresa post-pandemia ci dà… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Clima, Draghi: 'Pronti a supportare le aziende in transizione. Abbiamo bisogno di investimenti privati e pubblici su larg… - Agenzia_Ansa : Clima, Draghi: 'Pronti a supportare le aziende in transizione. Abbiamo bisogno di investimenti privati e pubblici su larga scala'. #ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Clima: Draghi, pronti a supportare aziende in transizione: (ANSA) - ROMA, 08 OTT - 'Le imprese e i… -