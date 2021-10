Cade dal nono piano di un edificio e si schianta su una BMW | salvo per miracolo un 31enne

Advertising

GabrieleCorini : Vangelo Oggi (Lc 11,15s)”Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull’altra”.La divisione è por… - Ronnie09522647 : Hai rivisto la tua ex? Si, mamma mia! E' talmente grassa, che se cade dal letto, cade da ambo i lati...?????????? - news_modena : Cade dal balcone al terzo piano, ferito un uomo a Castelfranco - doctormabuse18 : @PioDag @sostengoi40 Onestamente, le hai cambiate? Hai cambiato i sindacati? Eh...si può combattere contro i mulini… - ma1cord : Il difetto più grande che si può avere nella vita è essere consapevole che nulla ti viene regalato e nulla cade dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal

ModenaToday

Incidente choc nel Jersey City, negli Usa: un uomo di 31 anni è precipitatonono piano di un edificio e ha sfondato il tetto di una BMW , rompendosi soltanto un braccio. Appena si è schiantato contro l'auto nera parcheggiata, l'uomo si è rialzato e ha urlato ai presenti: '...Il recupero è stato effettuatopersonale VF che, visto il luogo impervio, ha adottato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per poi affidare l'uomo ai sanitari del 118 per gli accertamenti del ...PRATO – Ricercatori, studenti, astrofili e appassionati: tutti insieme per ‘la caccia al tesoro’, o meglio al meteorite – che per la scienza un tesoro lo è davvero – caduto nei giorni scorsi nella zon ...Un grosso albero è caduto questa mattina su un'automobile in transito in via del Pigneto a Roma. È successo alle 8 di oggi, venerdì 8 ottobre. Sul posto sono arrivati i vigili ...