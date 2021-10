Boban | «La Juve non lotterà per lo scudetto Napoli favorito»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Zvominirha parlato a Sportweek: questa una breve anticipazione dell’intervista che sarà pubblicata domani Zvominirha parlato a Sportweek in un’intervista in edicola domani. Questa una breve anticipazione. «Le favorite sonoe poi Inter .Gli azzurri hanno tutto mentre dei nerazzurri non amo la difesa a tre. Ma Inzaghi ha una coppia come Lautaro e Dzeko che è strepitosa. Edin non farà rimpiangere Lukaku. Lantus? Allegri è un leader ma giocano soprattutto di rimessa. Non ha chi permette di gestire le gare. Non credo possa lottare per lo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

