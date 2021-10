Barcellona | si sogna il colpo a gennaio!

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilsta vivendo uno dei periodi più cupi della sua storia. Oltre l’addio di Messi, c’è il problema economico che non fa dormire sogni tranquilli a Laporta. Inoltre, i risultati non sono dei migliori. Il fascino del club, però, rimane. Per questo, secondo Esport 3, Divock Origi si sarebbe offerto ai Blaugrana. Origi,, mercato Laporta però, sa bene che ci sono già diversi attaccanti in squadra e, se dovesse investire su questo ruolo, potrebbe virare su giocatori con caratteristiche differenti, come Sterling o Dani Olmo, che può giocare anche a centrocampo. LEGGI ANCHE: Spezia, Thiago Motta rischia! Già pronto il sostituto L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

