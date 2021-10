Amici 21, il daytime dell’8 ottobre: Flaza è l’allieva con più infrazioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) TANTE SORPRESE BELLE E BRUTTE NEL daytime DI Amici DI VENERDÌ 8 ottobre : ECCO COSA È SUCCESSO Nella scuola di Amici non ci si annoia mai e le settimane verso il serale della ventunesima edizione, sono sempre più incerte per ogni allievo. Ecco cosa è accaduto nel daytime andato in onda venerdì 8 ottobre. LEGGI ANCHE Amici 21, il flirt in casetta tra Luigi e Carola: ecco cosa si sono detti Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata della domenica, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Dall’ultima puntata della domenica, è cambiato nuovamente ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) TANTE SORPRESE BELLE E BRUTTE NELDIDI VENERDÌ 8: ECCO COSA È SUCCESSO Nella scuola dinon ci si annoia mai e le settimane verso il serale della ventunesima edizione, sono sempre più incerte per ogni allievo. Ecco cosa è accaduto nelandato in onda venerdì 8. LEGGI ANCHE21, il flirt in casetta tra Luigi e Carola: ecco cosa si sono detti Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata della domenica, in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Dall’ultima puntata della domenica, è cambiato nuovamente ...

Taylor10692566 : RT @luvsalbe: si sono visti Albe e Alex per ben 3 minuti in un daytime? Facciamo passi avanti amici miei #Amici21 - stanza3O9 : RT @realkekka: 'mettetelo nel daytime questo! Ecco cosa fanno i ragazzi di amici invece di studiare' ?? #amemici20 #Amici20 - Rose43652647 : RT @realkekka: 'mettetelo nel daytime questo! Ecco cosa fanno i ragazzi di amici invece di studiare' ?? #amemici20 #Amici20 - whysodisturbing : Dopo tre giorni di vacanza mi sto recuperando i daytime di amici e i racconti di @_wankycriss - gaiaadonati : RT @luvsalbe: si sono visti Albe e Alex per ben 3 minuti in un daytime? Facciamo passi avanti amici miei #Amici21 -