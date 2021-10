Uomini e Donne: Tina furiosa con Ida (Di giovedì 7 ottobre 2021) La frequentazione tra Ida e Marcello sembra essere sempre più in crisi. Dopo la puntata scorsa, infatti, i due non si sono più sentiti: l’atteggiamento di Ida ha fatto infuriare Tina, che l’ha attaccata accusandola di essere troppo pesante nelle relazioni. Scontro anche tra Isabella e il suo corteggiatore Michele, che non le ha pagato la cena. Come si poteva prevedere, la frequentazione tra Ida e Marcello a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) La frequentazione tra Ida e Marcello sembra essere sempre più in crisi. Dopo la puntata scorsa, infatti, i due non si sono più sentiti: l’atteggiamento di Ida ha fatto infuriare, che l’ha attaccata accusandola di essere troppo pesante nelle relazioni. Scontro anche tra Isabella e il suo corteggiatore Michele, che non le ha pagato la cena. Come si poteva prevedere, la frequentazione tra Ida e Marcello a Articolo completo: dal blog SoloDonna

