Sky Glass Camera annunciato da Sky e Microsoft sembra proprioun Kinect

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sky hauna sua collaborazione conper portare un dispositivo con fotosimile anella sua nuova linea di televisori all-in-one. Skysarà una nuova gamma di televisori con streaming Sky TV integrato, oltre a 21 altre app di intrattenimento al momento del lancio. La TV avrà anche sei altoparlanti integrati e supporterà Dolby Vision, HDR 10 e Dolby Atmos, con l'idea di essere una TV autonoma che non richiede una soundbar, un'antenna parabolica o un box Sky TV esterno. Sky sta anche pianificando di pubblicare un accessorio per fotoseparato chiamato Sky, che è in fase di sviluppo conutilizzare la tecnologia. Leggi altro...

