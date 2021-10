Se l’atto non è più impugnabile, la P.A non ha alcun obbligo di ricorrere al potere di autotutela (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una sentenza del TAR del Lazio, del 24/5/2021 N. 06088/2021 interviene sul potere di autotutela della P.A su istanza di una docente con la quale chiedeva un diverso punteggio rispetto a quello che le veniva effettivamente riconosciuto. Si tratta di una questione interessante perchè spesso si tende ad invocare l'esercizio del potere di autotutela, ma come si evince nel caso che ora si commenta, parrebbe essere invocabile solo in una circostanza ben definita. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una sentenza del TAR del Lazio, del 24/5/2021 N. 06088/2021 interviene suldidella P.A su istanza di una docente con la quale chiedeva un diverso punteggio rispetto a quello che le veniva effettivamente riconosciuto. Si tratta di una questione interessante perchè spesso si tende ad invocare l'esercizio deldi, ma come si evince nel caso che ora si commenta, parrebbe essere invocabile solo in una circostanza ben definita. L'articolo .

