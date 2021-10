Scaroni: «Donnarumma? I fischi non mi piacciono mai» (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sentire i fischi non mi piace mai, né per Donnarumma e né per altri”. Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, all’uscita dell’IBC Center di Lissone dove è in corso l’Assemblea della Lega Serie A, commentando i fischi all’ex portiere rossonero, approdato questa estate al Psg, nel corso della semifinale di Nations League, a San Siro, tra Italia e Spagna. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sentire inon mi piace mai, né pere né per altri”. Lo ha detto Paolo, presidente del Milan, all’uscita dell’IBC Center di Lissone dove è in corso l’Assemblea della Lega Serie A, commentando iall’ex portiere rossonero, approdato questa estate al Psg, nel corso della semifinale di Nations League, a San Siro, tra Italia e Spagna.

