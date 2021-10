Salvini, le condizioni a Draghi prima del faccia a faccia: «Di lui mi fido, ma deve mettermi nero su bianco il No a nuove tasse» (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Se Draghi mi dice non aumento le tasse, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, di altri no». A dettare le condizioni prima del faccia a faccia con Mario Draghi tra domani e sabato dai microfoni di Rtl 102,5, è il leader della Lega Matteo Salvini, che dopo i risultati deludenti alle elezioni comunali ha riacceso lo scontro nel governo prendendo di mira la riforma del fisco e le prime modifiche al catasto, agitando lo spettro di nuove tasse sulla casa. «Se viene un Monti? Con quella delega in bianco uno può aumentare le tasse e qualcuno mi direbbe, Salvini ma tu c’eri? Aumentare le tasse non è un ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Semi dice non aumento le, mettiamolo per iscritto. Di lui mi, di altri no». A dettare ledelcon Mariotra domani e sabato dai microfoni di Rtl 102,5, è il leader della Lega Matteo, che dopo i risultati deludenti alle elezioni comunali ha riacceso lo scontro nel governo prendendo di mira la riforma del fisco e le prime modifiche al catasto, agitando lo spettro disulla casa. «Se viene un Monti? Con quella delega inuno può aumentare lee qualcuno mi direbbe,ma tu c’eri? Aumentare lenon è un ...

Advertising

info66787041 : Domando per un amico: #Salvini ci fa o lo è? Prima si accettano le condizioni dellaUE per avere i soldi, poi come s… - snoopyleft : RT @snoopyleft: Buongiorno, cominciamo con la carrellata di cazzate odierne: 1 - snoopyleft : Buongiorno, cominciamo con la carrellata di cazzate odierne: 1 - banaedr : Amministrative, Meloni punta su Roma e sfida Letta: 'Draghi al Colle e poi subito al voto'. Salvini fa autocritica:… - EraldoFR : Non so quante volte Salvini ha detto che se non si accettavano le sue condizioni avrebbe sfiduciato Draghi ... ha b… -