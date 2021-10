Rogo alla Eredi Bertè | l' ombra della ' ndrangheta e le minacce | zitta o ti faccio fuori

Advertising

TgrRaiLombardia : Fiamme nel deposito di rifiuti di Mortara: arrestati i gestori. Quattro anni fa il rogo alla Eredi Bertè. Aggiorna… - gianlucalibrale : RT @LaNotiziaTweet: Rogo alla rimessa di #TorSapienza. Sabotaggio d’addio alla #Raggi. L’incendio di ieri ha molte analogie con quello di l… - Frankf1842 : RT @LaNotiziaTweet: Rogo alla rimessa di #TorSapienza. Sabotaggio d’addio alla #Raggi. L’incendio di ieri ha molte analogie con quello di l… - Caffe_Graziella : RT @Patty66509580: Rogo alla rimessa di Tor Sapienza. Sabotaggio d’addio alla Raggi. L’incendio di ieri ha molte analogie con quello di lug… - Simo07827689 : RT @Viv_Dany: «Rogo alla rimessa di Tor Sapienza. Sabotaggio d’addio alla Raggi. L’incendio di ieri ha molte analogie con quello di luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo alla

La donna, per altro, ha sostenuto di essere certa della natura dolosa delche interesso la Eredi Berté per una settimana creando in tutta la Lomellina un forte allarme. Seconda l'accusa gli ......confisca dei beni per circa 10 milioni di euro già sequestrati a carico di vari appartenenti... Quelrisultò di origine dolosa e, con il proseguimento delle indagini, fece scoprire le attività ...L'incendio doloso avvenne all'interno dell'impianto Eredi Bertè il 6 settembre del 2017 e provocato a causa di dissidi per la gestione ...ALESSANDRIA - È stato domato l'incendio divampato intorno alle ore 13 al McDonald's di via Giordano Bruno ad Alessandria. Fortunatamente nessuna persona è ...