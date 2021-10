Rdc, a Treviso 116 furbetti da record: dal povero con la Maserati, al residente in un altro continente (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, a seguito di un’attività d’intelligence ad ampio raggio nel settore della spesa pubblica, condotta in sinergia e collaborazione con l’Inps e con la Regione del Veneto, hanno accertato in capo a 116 persone l’indebita percezione di somme per oltre 700mila euro, in ragione dell’assenza delle condizioni legittimanti la fruizione del “Reddito di Cittadinanza” (RdC).Diverse, e in certi casi singolari, le violazioni accertate. Per 45 persone, in gran parte cittadini stranieri, la causa della illegittima fruizione del beneficio è dovuta alla mancanza del requisito della residenza, tenuto conto che la legge prevede che il richiedente il sussidio debba essere residente in Italia da almeno 10 anni e che lo sia stato continuativamente negli ultimi due anni. Tra i richiedenti sono stati individuati anche tre ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di, a seguito di un’attività d’intelligence ad ampio raggio nel settore della spesa pubblica, condotta in sinergia e collaborazione con l’Inps e con la Regione del Veneto, hanno accertato in capo a 116 persone l’indebita percezione di somme per oltre 700mila euro, in ragione dell’assenza delle condizioni legittimanti la fruizione del “Reddito di Cittadinanza” (RdC).Diverse, e in certi casi singolari, le violazioni accertate. Per 45 persone, in gran parte cittadini stranieri, la causa della illegittima fruizione del beneficio è dovuta alla mancanza del requisito della residenza, tenuto conto che la legge prevede che il richiedente il sussidio debba esserein Italia da almeno 10 anni e che lo sia stato continuativamente negli ultimi due anni. Tra i richiedenti sono stati individuati anche tre ...

Advertising

SecolodItalia1 : Rdc, a Treviso 116 furbetti da record: dal povero con la Maserati, al residente in un altro continente… - Affaritaliani : Furbetti del Rdc, boom a Treviso. Frode allo Stato da 700mila euro - Assuntacarmenc2 : RT @TWDDarylRick: Rdc, Maserati e gioco d'azzardo: in Veneto denunciati 116 furbetti - Mania48Mania53 : RT @TWDDarylRick: Rdc, Maserati e gioco d'azzardo: in Veneto denunciati 116 furbetti - TWDDarylRick : Rdc, Maserati e gioco d'azzardo: in Veneto denunciati 116 furbetti -