Pd | il peccato originale | i compagni proprio non riescono a rinnegare il comunismo

«La Meloni non dice mai che nel suo partito "non c'è spazio per il fascismo". Credo che voglia mantenere i rapporti con certi mondi...». Così Enrico Letta, a Di Martedì su La7, ha bacchettato la leader di Fratelli d'Italia. Ma se (...) a pagina 13. l'ex premier e molti suoi colleghi di partito si sentono autorizzati a salire in cattedra per invitare la destra a condannare il fascismo in maniera netta e definitiva, le cose cambiano, e di molto, quando si parla di comunismo. Infatti, come ha fatto notare il direttore di Libero Alessandro Sallusti durante il programma di Floris, il Partito democratico e i suoi dirigenti sono molto restii a rinnegare falce e martello. Anzi, il legame viene spesso rivendicato con malcelata commozione. Andiamo a rileggere, per esempio, le dichiarazioni di Nicola Zingaretti, allora segretario del Pd, in occasione ...

