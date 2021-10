Mazda, in arrivo due inediti Suv nel prossimo biennio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mazda amplierà la propria gamma di Suv a partire dal 2022: a partire dal prossimo anno, infatti, verranno introdotti in tutta Europa due nuovi sport utility di taglia grande, la CX-60 e la CX-80. Saranno dotati, rispettivamente, di due e tre file di sedili e avranno meccanica ibrida plug-in con motore 4 cilindri in linea a benzina abbinato a un motore elettrico. Contestualmente, saranno introdotti pure il propulsore a benzina Skyactiv-X a sei cilindri in linea di nuova generazione e il turbodiesel Skyactiv-D, entrambi in combinazione con un sistema mild-hybrid a 48 V, studiato per ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi. Nella prima metà del 2022, poi, sarà commercializzata una nuova versione dell’elettrica MX-30, che sarà dotata di motore rotativo studiato come generatore di energia elettrica per estendere la carica della batteria e l’autonomia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)amplierà la propria gamma di Suv a partire dal 2022: a partire dalanno, infatti, verranno introdotti in tutta Europa due nuovi sport utility di taglia grande, la CX-60 e la CX-80. Saranno dotati, rispettivamente, di due e tre file di sedili e avranno meccanica ibrida plug-in con motore 4 cilindri in linea a benzina abbinato a un motore elettrico. Contestualmente, saranno introdotti pure il propulsore a benzina Skyactiv-X a sei cilindri in linea di nuova generazione e il turbodiesel Skyactiv-D, entrambi in combinazione con un sistema mild-hybrid a 48 V, studiato per ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi. Nella prima metà del 2022, poi, sarà commercializzata una nuova versione dell’elettrica MX-30, che sarà dotata di motore rotativo studiato come generatore di energia elettrica per estendere la carica della batteria e l’autonomia ...

