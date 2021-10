Lo scandalo non sono i fischi a Donnarumma, ma quelli all’inno spagnolo (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’allenatore della Spagna ha voluto gettare acqua sul fuoco al termine della semifinale di Nations League che ha visto la sua squadra battere l’Italia, qualificandosi per l’evento finale (affronterà la vincente tra Francia e Belgio, in campo questa sera a Torino). Ma quel che è accaduto pochi istanti prima dell’inizio della partita è vergognoso. Perché in molti hanno parlato della sonora contestazione del pubblico menghino contro Gianluigi Donnarumma (“reo” di aver preferito i soldi del Paris Saint-Germain a una permanenza al Milan), ma in pochi hanno sottolineato il vero scandalo: i fischi all’inno spagnolo (qui, intorno al minuto numero 7 del match trasmesso anche su RaiPlay, le immagini) fischi inno spagnolo, il vero scandalo della ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’allenatore della Spagna ha voluto gettare acqua sul fuoco al termine della semifinale di Nations League che ha visto la sua squadra battere l’Italia, qualificandosi per l’evento finale (affronterà la vincente tra Francia e Belgio, in campo questa sera a Torino). Ma quel che è accaduto pochi istanti prima dell’inizio della partita è vergognoso. Perché in molti hanno parlato dellara contestazione del pubblico menghino contro Gianluigi(“reo” di aver preferito i soldi del Paris Saint-Germain a una permanenza al Milan), ma in pochi hanno sottolineato il vero: i(qui, intorno al minuto numero 7 del match trasmesso anche su RaiPlay, le immagini)inno, il verodella ...

