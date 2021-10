L’Italia “a strati” non illuda il Pd

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attenzione degli osservatori si è concentrata, com’è naturale, sui risultati dei grandi comuni, dove è evidente l’insuccesso del centrodestra, a conferma del consolidarsi di una tendenza alla prevalenza del centrosinistra e soprattutto del Pd. Se si guarda invece all’insieme dei comuni l’esito è assai meno unidirezionale. A Pordenone, a Grosseto e a Novara, come a Busto Arsizio, Codogno, Gallarate, Limbiate, Trecate, Montevarchi e Chioggia (come in gran parte dei comuni del Veneto) per esempio, i candidati del centrodestra vincono al primo turno. Ci sono risultati interessanti anche al sud, per esempio a Melfi, mentre in molte situazioni il candidato di centrodestra affronta il ballottaggio in vantaggio. Per i comuni al di sotto dei 15 mila abitanti è difficile attribuire ai sindaci una chiara appartenenza politica perché molto spesso si presentano alla testa di liste civiche, ...