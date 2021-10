L' Espresso | nei Pandora Papers gli affari offshore di Mancini e Vialli

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Isvelano le ricchezzedi due stelle del calcio nostrano. I nomi dell’allenatore della Nazionale, Robertoe quello di Gianluca, capo delegazione degli azzurri agli ultimi Europei, compaiono nell’archivio segreto svelato dall’inchiesta giornalistica internazionale del consorzio Icij, a cui partecipa anche L’in esclusiva per l’Italia.viene indicato nei documenti come l’azionista di Bastian Asset Holdings, con sede nel paradiso fiscale delle British Virgin Islands (BVI). Nelle stesse carte,è invece qualificato come proprietario di un’altra società, la Crewborn Holdings, anche questa registrata alle BVI. LEGGE QUI IL SERVIZIO DELL’

I due ex calciatori hanno creato società nelle British Virgin Islands per gestire alcune loro attività. Un documento rivela che l'allenatore della ...