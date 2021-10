Le big europee sono avvisate | il valore di Osimhen è raddoppiato | la cifra che chiede De Laurentiis

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L'inizio di stagione straripante del Napoli è merito soprattutto di Victor. L'attaccante nigeriano ha segnato già 7 reti in 8 presenze tra Serie A ed Europa League e non ha nessuna intenzione di fermarsi.CartellinoQuestovisto in questo inizio di stagione ha attirato su di sé le attenzioni delle big, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo. La società non ha nessuna intenzione di cederlo, ma nel caso dovesse arrivare un'offerta, Denonrebbe meno di 110 milioni di euro. Manchester United, Manchester City e PSG

MERCATO NAPOLI OSIMHEN - Non sono passate inosservate le grandi prestazioni di Victor Osimhen in questo inizio di stagione. Nonostante l'avvio negativo segnato dall'espulsione contro il Venezia, nel ...Il caso Vlahovic scuote la Fiorentina. Quando la concorrenza sarà certamente minore, ma pure la voglia della Fiorentina di privarsene Contratto in scadenza nel 2023, i prossimi mesi saranno decisivi p ...L'attaccante nigeriano ha già visto raddoppiato il valore del suo cartellino: ammesso che fosse cedibile, De Laurentiis pretenderebbe non meno di 110 milioni di euro Nonostante l'avvio negativo segnat ...