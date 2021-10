L’analisi di Sacchi: «Ormai scappano tutti all’indietro, bisogna aggredire per segnare» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo storico ex allenatore Arrigo Sacchi ha analizzato il modo di giocare delle squadre negli ultimi anni Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan ed ex c.t. dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato il moderno modo di giocare da parte delle squadre. DIFESA ALTISSIMA – «Ovviamente sì. Noi giocavamo con la linea a metà campo, abbiamo fatto di tutto per… andare avanti. Il nostro fuorigioco era conseguenza di una squadra che attaccava, che cercava il dominio e i cui riferimenti erano il pallone e tutti quelli vicini che potevano entrarne in possesso. Per cui non c’era la ricerca del fuorigioco come priorità ma era una situazione che si sviluppava dall’atteggiamento di “mirare” davanti e non indietro, di vicinanza nostra usando la trama collettiva e la sincronia che portavano il Milan a guardare avanti e il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo storico ex allenatore Arrigoha analizzato il modo di giocare delle squadre negli ultimi anni Arrigo, storico ex allenatore del Milan ed ex c.t. dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato il moderno modo di giocare da parte delle squadre. DIFESA ALTISSIMA – «Ovviamente sì. Noi giocavamo con la linea a metà campo, abbiamo fatto di tutto per… andare avanti. Il nostro fuorigioco era conseguenza di una squadra che attaccava, che cercava il dominio e i cui riferimenti erano il pallone equelli vicini che potevano entrarne in possesso. Per cui non c’era la ricerca del fuorigioco come priorità ma era una situazione che si sviluppava dall’atteggiamento di “mirare” davanti e non indietro, di vicinanza nostra usando la trama collettiva e la sincronia che portavano il Milan a guardare avanti e il ...

Vivo_e_vegeto : RT @Gazzetta_it: Atalanta modello per le italiane: in Europa si vince se si attacca. L’analisi di Arrigo Sacchi #UCL - Cacciavit68 : @xyz21271663 @darki05168081 L’analisi di Sacchi è condivisibile in generale, nello specifico Pioli ha dovuto fare d… - elytonni : RT @TweetGino: Il Chelsea lo scorso anno col City ha atteso ed è ripartito, in maniera organizzata. L'analisi di #Sacchi è una cagata foton… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Atalanta modello per le italiane: in Europa si vince se si attacca. L’analisi di Arrigo Sacchi #UCL - jorgebermudezh : RT @Gazzetta_it: Atalanta modello per le italiane: in Europa si vince se si attacca. L’analisi di Arrigo Sacchi #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : L’analisi Sacchi L’analisi di Sacchi: «Ormai scappano tutti all’indietro, bisogna aggredire per segnare» Calcio News 24