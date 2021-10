Italia-Spagna è già un classico

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Alla fine è stata laa interrompere la lunghissima striscia di risultati utili dell’, al termine di una partita intensa e, a tratti, divertentissima, in cui abbiamo potuto ammirare il meglio delle due squadre: l’imprevedibilità delle “furie rosse” di Luis Enrique, ma anche la tenacia degli “azzurri”, bravi a non mollare anche dopo essere rimasti in 10 e aver subito il secondo gol nel giro di pochi minuti. Fino all’espulsione di Bonucci,– semifinale della nuova Nations League – è stata una partita tatticamente meravigliosa, uno scorrere fluido e automatico di adattamenti e accelerazioni di ritmo tra due nazionali che al momento giocano su un livello superiore a quasi tutte le altre. Il pressing ambizioso dell’Per tutto il primo tempo l’azione in campo si è svolta ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Spagna

Commenta per primo Espulso ieri nel corso della gara persa dall'contro lae che è costato il mancato accesso alla finalissima della Nations League, Leonardo Bonucci ha chiesto scusa a tutti attraverso la sua pagina Instagram in cui si dice ...Ascolti tv ieri sera, mercoledì 6 ottobre: partita, film La signora dello zoo di Varsavia Sfida tra la partita di calcioe il film La signora dello zoo di Varsavia ieri sera, 6 ottobre 2021, per Rai1 e Canale5; la ...Una notte da dimenticare in fretta per Leonardo Bonucci che ha condannato l'Italia alla prima sconfitta dopo quasi tre anni di imbattibilità. Il difensore azzurro è stato espulso ...Ciro Immobile il giorno dopo. Quello di Italia-Spagna, quello della sconfitta a San Siro senza nove... solo con il "Falso". Leggi qui il nostro approfondimento.