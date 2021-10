Incidente mortale a Viareggio | investito mentre attraversa la strada | 31enne perde la vita

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un uomo di 31 anni, Matteo Traina , è morto in seguito a unle avvenuto a, nella zona di Bicchio . L'uomo ieri serava laa piedi quando è stato...

Advertising

areacentesecom : CREVALCORE: Incidente mortale stamani, a perdere la vita una 28enne del modenese - Naz_Viareggio : Investito mentre attraversa la strada, muore a 31 anni - qn_lanazione : Investito mentre attraversa la strada, muore a 31 anni #Viareggio - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SORELLA SILVIA MORTA 2012 INCIDENTE MORTALE VIA DEL MARE STRADA DELLA MORTE, UBRIACO A 170 KM ORARI, LE ANDO' ADDOSSO I… - RADIOBRUNO1 : Bologna: incidente mortale a Crevalcore, SS568 momentaneamente chiusa #Bologna #7ottobre #RadioBruno #cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale

Un uomo di 31 anni, Matteo Traina , è morto in seguito a unstradale avvenuto a Viareggio , nella zona di Bicchio . L'uomo ieri sera attraversava la strada a piedi quando è stato investito da un'auto condotta da una donna. Le condizioni del 31enne ...Bologna, auto si scontra con un pullman: ragazza di 28 anni perde la vita Terribilequesta mattina, giovedì 7 ottobre , sulla strada statale 568 nel territorio di Crevalcore , ...Incidente mortale questa mattina all’alba a Crevalcore in provincia di Bologna sulla statale che conduce a Sant’Agata ...Un uomo di 40 anni è stato denunciato per l'omicidio stradale dell'anziano, investito e ucciso sulla strada provinciale nei pressi di Gualdo Cattaneo.Omicidio stradale: 40enne indagato A coordinare le ...