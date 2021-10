Green pass falsi, il figlio di Pippo Franco minaccia i giornalisti: “Non vi presentate più davanti casa, prendo una mazza e vi spacco la faccia” (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Cari giornalisti, io non voglio far sapere a tutti dove vivo, potete venire in ufficio, ci possiamo prendere un caffè…ma sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spaccio la faccia”. A parlare su alcune stories su Instagram è il figlio di Pippo Franco, Gabriele Pippo, conosciuto per aver partecipato a Temptation Island Vip, dopo le domande dei giornalisti a seguito della notizia di un presunto coinvolgimento del padre, pubblicata dal Fatto Quotidiano, nell’inchiesta sui Green pass falsi, elargiti da un medico di base con studio nel cuore di Roma a politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino. “Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Cari, io non voglio far sapere a tutti dove vivo, potete venire in ufficio, ci possiamo prendere un caffè…ma sappiate che se vi vedo riprendere il cancello dimia esco con unada baseball e vi spaccio la”. A parlare su alcune stories su Instagram è ildi, Gabriele, conosciuto per aver partecipato a Temptation Island Vip, dopo le domande deia seguito della notizia di un presunto coinvolgimento del padre, pubblicata dal Fatto Quotidiano, nell’inchiesta sui, elargiti da un medico di base con studio nel cuore di Roma a politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino. “Poi ...

