Giovani e droga: Rai2 racconta la tossicodipendenza

Giovani e droga, Rai2 Gli obiettivi delle telecamere tornano puntati su San Patrignano (e non solo). Dopo la docu-serie di Netflix, SanPa, dedicata alla figura dello storico fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti, l'attenzione mediatica verso la realtà riminese non si è mai spenta. Stavolta sarà Rai2 a dedicare spazio alla struttura e ai suoi ospiti nel film d'inchiesta "Giovani e droga", realizzato da Alberto D'Onofrio e in onda stasera in prima serata. Il produttore e regista, dopo una serie di documentari per la Rai dedicati ai vari aspetti del mondo Giovanile, approfondirà stavolta il tema della tossicodipendenza. Per farlo, racconterà la storia e la vita di alcuni Giovani ospiti della comunità di San Patrignano.

