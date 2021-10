GF Vip 6 | Alex Belli tra due fuochi | le confessioni inaspettate

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Quando ormai mancano pochi giorni dall’ottava puntata del rinnovato Gf vip,torna al centro dell’attenzione mediatica per un’importante confidenza nella Casa, che coinvolge alcune coinquiline vip, tra cui la compagna di gioco Soleil Sorge. Nel curioso dialogo del momento registrato con le nemiche giurate della Sorge, le sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Sélassié,ha esordito ammettendo che gli piace Soleil, ma con qualche riserva. Dopodichési è dichiarato alle Princess, dicendosi colpito dalla forza del loro trio. Dichiarazioni che destano ora un sospetto sul fotografo e che potrebbero scombussolare le dinamiche di gioco nella Casa più spiata d’Italia. GF Vip,ammette: “Mi ...

GFBelli e la presunta frecciata dalla sua ex Mila Suarez: 'Nessuna ti conosce meglio di me'Belli uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello, prima di coronare il ...Nella casa del ' Grande Fratello', Raffaella Fico ha assistito a una scena a cui avrebbe volentieri fatto a meno . Si sa, tutti ...Belli ha risposto che sono cose naturali e che bisognerebbe ...GF Vip, Alex Belli e la presunta frecciata dalla sua ex Mila Suarez: "Nessuna ti conosce meglio di me" Alex Belli uno dei concorrenti della sesta edizione ...Momento hot nella casa del Grande Fratello Vip dove Raffaella Fico avrebbe sorpreso uno degli inquilini a praticare autoerotismo. Da quest'anno nella casa ci sarebbe anche una ...