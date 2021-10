Far Cry 6 necessita di 12 GB di VRAM per far funzionare correttamente le texture HD (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con l'arrivo di Far Cry 6 sul mercato cominciano ad arrivare anche i primi benchmark, per vedere come se la cava il nuovo gioiellino Ubisoft nell'ecosistema PC. Dall'analisi tecnica di Dark Side of Gaming arriva un particolare curioso (e particolarmente fastidioso) relativo alla quantità di memoria VRAM necessaria per giocare al meglio. A quanto pare, difatti, l'HD texture Pack utilizzabile per i settaggi a risoluzione più alta possibile (magari 4K Ultra con Ray Tracing attivo) hanno un prerequisito fondamentale: almeno 11 o 12 GB di VRAM, quantità decisamente non alla portata di tutte le schede video, anche di quelle teoricamente più potenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Con l'arrivo di Far Cry 6 sul mercato cominciano ad arrivare anche i primi benchmark, per vedere come se la cava il nuovo gioiellino Ubisoft nell'ecosistema PC. Dall'analisi tecnica di Dark Side of Gaming arriva un particolare curioso (e particolarmente fastidioso) relativo alla quantità di memorianecessaria per giocare al meglio. A quanto pare, difatti, l'HDPack utilizzabile per i settaggi a risoluzione più alta possibile (magari 4K Ultra con Ray Tracing attivo) hanno un prerequisito fondamentale: almeno 11 o 12 GB di, quantità decisamente non alla portata di tutte le schede video, anche di quelle teoricamente più potenti. Leggi altro...

