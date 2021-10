Donazioni e trapianti: oltre i numeri. La storia di Lorena Trivilini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Uno degli ultimi rapporti del Centro Nazionale trapianti dell’Istituto Superiore di Sanità ha messo in luce che l’attività di donazione di organi si è consolidata con il tempo e che di conseguenza le liste di attesa sono calate per tre anni consecutivi. Una buona notizia, questa, che si somma ai numeri diffusi relativi alle Donazioni e i trapianti nel nostro Paese. Ma dietro questi numeri, non dimentichiamolo, ci sono storie di vita reale, come quella di Lorena Trivillini. Una giovane insegnante piemontese che con generosità si è raccontata a noi senza filtri, proprio lei che ha affrontato la malattia renale e che ha avuto il dono di una seconda vita a seguito di un trapianto. Lorena Trivilini è una di noi, una giovane donna forte e coraggiosa, alla ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Uno degli ultimi rapporti del Centro Nazionaledell’Istituto Superiore di Sanità ha messo in luce che l’attività di donazione di organi si è consolidata con il tempo e che di conseguenza le liste di attesa sono calate per tre anni consecutivi. Una buona notizia, questa, che si somma aidiffusi relativi allee inel nostro Paese. Ma dietro questi, non dimentichiamolo, ci sono storie di vita reale, come quella diTrivillini. Una giovane insegnante piemontese che con generosità si è raccontata a noi senza filtri, proprio lei che ha affrontato la malattia renale e che ha avuto il dono di una seconda vita a seguito di un trapianto.è una di noi, una giovane donna forte e coraggiosa, alla ...

Advertising

BarbaraGrange7 : RT @insalutenews: 9 trapianti in 24 ore, 11 equipe al lavoro in contemporanea. Impennata di donazioni al Sant'Orsola di Bologna - https://t… - NicolettaCocco : RT @insalutenews: 9 trapianti in 24 ore, 11 equipe al lavoro in contemporanea. Impennata di donazioni al Sant'Orsola di Bologna - https://t… - DalilaBeatrice : RT @insalutenews: 9 trapianti in 24 ore, 11 equipe al lavoro in contemporanea. Impennata di donazioni al Sant'Orsola di Bologna - https://t… - insalutenews : 9 trapianti in 24 ore, 11 equipe al lavoro in contemporanea. Impennata di donazioni al Sant'Orsola di Bologna -… -