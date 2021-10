Denny Mendez al timone del programma Pole Position (Di giovedì 7 ottobre 2021) Denny Mendez al timone del programma settimanale Pole Position, in onda da domani, venerdì 8 ottobre, su Business 24 Tv Dopo averla vista e apprezzata al cinema sia in Italia che all’estero, Denny Mendez arriva in veste di conduttrice al timone del programma Pole Position che andrà in onda da domani su Business 24 Tv (canale 821 di Sky). Un programma che racconta le storie di successo delle imprese di eccellenza, raccontate in modo semplice e veloce. Pole Position si potrà seguire il martedì e il venerdì alle ore 20:00 e il giovedì alle 20:15. Ogni settimana, la Mendez intervisterà imprenditori e manager sia italiani ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)aldelsettimanale, in onda da domani, venerdì 8 ottobre, su Business 24 Tv Dopo averla vista e apprezzata al cinema sia in Italia che all’estero,arriva in veste di conduttrice aldelche andrà in onda da domani su Business 24 Tv (canale 821 di Sky). Unche racconta le storie di successo delle imprese di eccellenza, raccontate in modo semplice e veloce.si potrà seguire il martedì e il venerdì alle ore 20:00 e il giovedì alle 20:15. Ogni settimana, laintervisterà imprenditori e manager sia italiani ...

Ultime Notizie dalla rete : Denny Mendez Denny Mendez in 'Pole Position': su Sky arrivano le eccellenze L'abbiamo vista e apprezzata sul Red Carpet della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica . In passerella ha sfilato l'abito dal marchio Gabriele Fioruccio, e ora Denny Mendez arriva in veste di conduttrice al timone del programma Pole Position che andrà in onda su Business 24 Tv ; canale 821 di Sky . 'Sono felice di questo ritorno alla conduzione. È un'...

