Cosa succede se non pulisci dal calcare la macchinetta del caffè (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pensa di svegliarti e non avere il tuo caffè fumante a darti il buongiorno? La giornata inizierebbe senza dubbio, molto male. Questo inconveniente potrebbe accadere se non presti la dovuta attenzione alla manutenzione della tua macchina del caffè. Soprattutto se vivi in una città con acqua molto dura, cioè ricca di calcare, è indispensabile compiere una pulizia approfondita della macchina, prima che i fori in cui passa l'acqua riscaldata, si otturi all'improvviso, impedendo la fuoriuscita del caffè. A salvarti da questo fastidioso inconveniente ci pensa il decalcificatore, è un prodotto indispensabile per mantenere in perfetta salute la tua macchina per il caffè. I depositi di calcare sono un vero e proprio incubo ricorrente, per chi ha a che fare con un'acqua molto dura e questo si ...

