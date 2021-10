Calendario scolastico, meglio una pausa estiva più breve (Di giovedì 7 ottobre 2021) Foto Jess Bailey on UnsplashTra le tante disfunzioni del sistema scolastico c’è quella della polemica a breve termine. Una tradizione che attraversa il polemismo scolastico dai tempi di Giovanni Gentile e che neanche una pandemia è riuscita a scalfire. In questi mesi ci siamo preoccupati quasi esclusivamente di come tornare in classe, ma del tempo che la pandemia ha sottratto agli studenti in questi due anni non ce ne siamo occupati abbastanza. Come si apprende, quanto si apprende e perché si apprende sembra non interessare nessuno. L’importante è una scuola avvolta nell’eterno presente e nell’eterna presenza. A luglio, dopo la presentazione dei risultati delle prove Invalsi, tutti hanno commentato la perdita degli apprendimenti dei nostri studenti. Tutti hanno avuto qualcosa da dire, ma giusto il tempo di un tweet. Ad oggi, pare che ... Leggi su wired (Di giovedì 7 ottobre 2021) Foto Jess Bailey on UnsplashTra le tante disfunzioni del sistemac’è quella della polemica atermine. Una tradizione che attraversa il polemismodai tempi di Giovanni Gentile e che neanche una pandemia è riuscita a scalfire. In questi mesi ci siamo preoccupati quasi esclusivamente di come tornare in classe, ma del tempo che la pandemia ha sottratto agli studenti in questi due anni non ce ne siamo occupati abbastanza. Come si apprende, quanto si apprende e perché si apprende sembra non interessare nessuno. L’importante è una scuola avvolta nell’eterno presente e nell’eterna presenza. A luglio, dopo la presentazione dei risultati delle prove Invalsi, tutti hanno commentato la perdita degli apprendimenti dei nostri studenti. Tutti hanno avuto qualcosa da dire, ma giusto il tempo di un tweet. Ad oggi, pare che ...

Advertising

PierluigiVinai : RT @FondazioneIFEL: ?????Al via, a partire dal 12 ottobre, il ciclo di #webinar sul tema dello #sprecoalimentare scolastico. L'obiettivo è… - AnciLiguria : RT @FondazioneIFEL: ?????Al via, a partire dal 12 ottobre, il ciclo di #webinar sul tema dello #sprecoalimentare scolastico. L'obiettivo è… - takethedate : RT @FondazioneIFEL: ?????Al via, a partire dal 12 ottobre, il ciclo di #webinar sul tema dello #sprecoalimentare scolastico. L'obiettivo è… - comuni_anci : RT @FondazioneIFEL: ?????Al via, a partire dal 12 ottobre, il ciclo di #webinar sul tema dello #sprecoalimentare scolastico. L'obiettivo è… - FondazioneIFEL : ?????Al via, a partire dal 12 ottobre, il ciclo di #webinar sul tema dello #sprecoalimentare scolastico. L'obiettiv… -