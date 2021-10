Calendario provvisorio MotoGP 2022, 21 GP in programma: si comincia in Qatar, Indonesia e Finlandia le novità (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato annunciato il Calendario provvisorio del prossimo Mondiale 2022 di MotoGP. Come riportato dal sito ufficiale, il campionato prossimo sarà composto da 21 GP, nel periodo da marzo a novembre. Si comincia nel weekend del 6-8 marzo in Qatar, sotto le luci artificiali di Losail, per poi andare dal 18 al 20 maro al nuovo Mandalika International Street Circuit in Indonesia. Dopo una settimana di riposo, i motori torneranno ad accendersi nel doppio appuntamento tra Argentina e America (3-10 aprile) a precedere l’impegno sul tracciato Lusitano di Portimao (22-24 aprile), prima gara europea della stagione. Ci si sposterà a Jerez de la Fronterà per affrontare l’appuntamento in Andalusia dal 29 aprile al 1° maggio. A seguire vi saranno gli appuntamenti in Francia, Italia, ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ stato annunciato ildel prossimo Mondialedi. Come riportato dal sito ufficiale, il campionato prossimo sarà composto da 21 GP, nel periodo da marzo a novembre. Sinel weekend del 6-8 marzo in, sotto le luci artificiali di Losail, per poi andare dal 18 al 20 maro al nuovo Mandalika International Street Circuit in. Dopo una settimana di riposo, i motori torneranno ad accendersi nel doppio appuntamento tra Argentina e America (3-10 aprile) a precedere l’impegno sul tracciato Lusitano di Portimao (22-24 aprile), prima gara europea della stagione. Ci si sposterà a Jerez de la Fronterà per affrontare l’appuntamento in Andalusia dal 29 aprile al 1° maggio. A seguire vi saranno gli appuntamenti in Francia, Italia, ...

