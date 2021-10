Calciomercato Inter: nome a sorpresa per il dopo Handanovic (Di giovedì 7 ottobre 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero guardando anche oltre Onana per sostituire Handanovic. Occhi su Bayindir del Fenerbahce L’Inter deve rinnovare il reparto portieri per il futuro e, oltre a Onana che gravita ormai con sempre maggiore certezza nell’orbita nerazzurra, i campioni d’Italia starebbero guardando anche in Turchia. Secondo quanto riportato da Sabah Sport, infatti, il club milanese sarebbe una delle quattro società Interessate al portiere del Fenerbahce Bayindir, insieme a Newcastle, Lille e Ajax. Al momento non sarebbero arrivate ancora offerte ufficiale, con il club turco che valuta il calciatore circa 20 milioni di euro. I DETTAGLI SU InterNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021): i nerazzurri starebbero guardando anche oltre Onana per sostituire. Occhi su Bayindir del Fenerbahce L’deve rinnovare il reparto portieri per il futuro e, oltre a Onana che gravita ormai con sempre maggiore certezza nell’orbita nerazzurra, i campioni d’Italia starebbero guardando anche in Turchia. Secondo quanto riportato da Sabah Sport, infatti, il club milanese sarebbe una delle quattro societàessate al portiere del Fenerbahce Bayindir, insieme a Newcastle, Lille e Ajax. Al momento non sarebbero arrivate ancora offerte ufficiale, con il club turco che valuta il calciatore circa 20 milioni di euro. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

