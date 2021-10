Bologna, per Arnautovic niente di grave: recupero imminente (Di giovedì 7 ottobre 2021) I tempi di recupero per Arnautovic dopo l’infortunio saranno veloci, il Bologna potrebbe averlo a disposizione già a Udine Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna potrebbe recuperare in tempo per la trasferta di Udine Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, che non è partito per la nazionale, lavorerà in modo blando fino a fine settimana e poi inizierà ad allenarsi a pieno regime. Gli ultimi test diagnostici garantiscono un po’ di ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) I tempi diperdopo l’infortunio saranno veloci, ilpotrebbe averlo a disposizione già a Udine Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilpotrebbe recuperare in tempo per la trasferta di Udine Marko. L’attaccante austriaco, che non è partito per la nazionale, lavorerà in modo blando fino a fine settimana e poi inizierà ad allenarsi a pieno regime. Gli ultimi test diagnostici garantiscono un po’ di ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ItaliaViva : Amministrative a Bologna, @isabellaco : 'Orgogliosa del risultato. Combatteremo per i nostri temi' - lorepregliasco : Difficile trovare buoni risultati per il M5S in queste elezioni. È stato anche numericamente irrilevante nelle vitt… - BentivogliMarco : Nei capoluoghi voterei Lo Russo a Torino, Sala a Milano, Lepore a Bologna, Calenda a Roma e Manfredi a Napoli. Le… - sabattini_anna : @ilfoglio_it @claudiocerasa Inizialmente la linea di Lepore era 'cacciamo Renzi da Bologna' poi ha ammorbidito i to… - IsabellaDeiana7 : RT @fanpage: Una valanga di voti per Mattia Santori. Il leader delle Sardine è il candidato più votato nella lista del Pd -