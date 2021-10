Advertising

DriverMattia198 : RT @Adnkronos: #Benzina e #diesel, prezzi ancora in salita. - ultimenews24 : Continua la crescita dei prezzi di benzina e diesel sulla rete carburanti. Oggi è nuovamente Eni a rivedere al rial… - infoiteconomia : Benzina e diesel, prezzi ancora in salita - LucasOil_IT : RT @LucasOil_IT: #LucasOil #Pulisce e #Lubrifica ??2 Modi?? ??Nel #Carburante Pulisce e Lubrifica tutti i componenti, dal serbatorio ai #cilin… -

Ultime Notizie dalla rete : Benzina diesel

... rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,701 euro/litro (+8 millesimi),a 1,556 euro/litro (+9).servito a 1,816 euro/litro (+6),a 1,...Continua la crescita dei prezzi disulla rete carburanti. Oggi è nuovamente Eni a rivedere al rialzo di 5 centesimi i prezzi raccomandati sul Gpl. Intanto i prezzi praticati sul territorio risultano ancora in salita ...Ma il gasolio sembra essere riuscito nell’intento di limitare il rincaro del costo, per la felicità degli automobilisti che hanno una macchina alimentata a gasolio, nonostante le crescenti limitazioni ...Sulla base dei listini attuali, una famiglia media deve mettere in conto una maggiore spesa per i rifornimenti di carburante pari a +357 euro su base annua in caso di auto a benzina, +328 per l’auto d ...