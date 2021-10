“Attenti, ve lo dico io”. Mara Venier, la denuncia pubblica dopo la scoperta sul web (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sconfitta da Maria De Filippi domenica, Mara Venier ha ben altro a cui pensare. La conduttrice infatti ha tuonato sui social chiudendo una volta per tutte le voci su alcuni presunti investimenti. Sui social la popolare conduttrice Rai ha denunciato l’accaduto, invitando i suoi follower a non credere a quanto raccontato in un articolo postato a corredo del suo messaggio. Una pratica non nuova e ha coinvolto molti personaggi del mondo dello spettacolo. Almeno dal 2017 infatti personaggi famosi, in Italia e nel mondo, trovano i loro volti su siti e banner pubblicitari tutti uguali, sempre associati a miracolosi “robot degli investimenti in bitcoin” in grado di far diventare milionario anche un novellino del trading. Un’opportunità di cui approfittare al più presto, “prima che le grandi banche la blocchino per sempre”, è l’invito ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sconfitta da Maria De Filippi domenica,ha ben altro a cui pensare. La conduttrice infatti ha tuonato sui social chiudendo una volta per tutte le voci su alcuni presunti investimenti. Sui social la popolare conduttrice Rai hato l’accaduto, invitando i suoi follower a non credere a quanto raccontato in un articolo postato a corredo del suo messaggio. Una pratica non nuova e ha coinvolto molti personaggi del mondo dello spettacolo. Almeno dal 2017 infatti personaggi famosi, in Italia e nel mondo, trovano i loro volti su siti e banner pubblicitari tutti uguali, sempre associati a miracolosi “robot degli investimenti in bitcoin” in grado di far diventare milionario anche un novellino del trading. Un’opportunità di cui approfittare al più presto, “prima che le grandi banche la blocchino per sempre”, è l’invito ...

Advertising

dipralb : @ncorrasco Io dico che bisogna stare molto attenti a sperare che arrivi chiunque al posto di Suning. Bisogna consid… - InkFireflies : @world_its_me13 @trashloger Io non sono una volontaria che si occupa di adozioni quindi non so bene come funziona,… - fisicoperaria : @nonsonoioseitu Al solito vuole strafare. È spocchioso e si sa, ma almeno con l'arbitro dovrebbe starsene tranquill… - TOSADORIDANIELA : RT @irepoc85: Dico a tutti quelli sempre molto attenti a quello che facciamo noi tifosi: fatevi un giro sui social del tizio, ogni volta è… - Zvone81 : RT @irepoc85: Dico a tutti quelli sempre molto attenti a quello che facciamo noi tifosi: fatevi un giro sui social del tizio, ogni volta è… -