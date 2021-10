Accuse di sportwashing per l’affare Pif-Newcastle

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La trattativa per l’acquisto delUnited da parte del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita ha ripreso quota, e con essa le preoccupazioni da parte di Amnesty International per l’ingresso degli arabi nella Premier League. Come sottolinea The Guardian, il massimo campionato inglese è stato invitato a considerare le ripetute violazioni dei diritti umani nel L'articolo