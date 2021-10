Vlahovic Fiorentina | «Commisso prima lo vende e meglio è Mesi difficili»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fa discutere la situazione di Dusanalla: il presidenteha annunciato che non rinnoverà Fa discutere la situazione di Dusanalla: ecco le dichiarazioni del giornalista Alessandro Bonan a Sky Sport. «Questa è la classica storia che fa arrabbiare i tifosi, quando per lavolta tiri fuori una cifra del genere per un ragazzo di poco più di vent’anni. Capisco: ha preso una strada molto pericolosa ma magari vincente. Laha rotto lo schema e ha messo la situazione talmente allo scoperto che sono curioso di vedere come reagirà la squadra e l’allenatore e soprattutto la città. Mi aspetto dei: la...

Advertising

capuanogio : #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - DiMarzio : #Fiorentina | #Vlahovic non rinnoverà: l'annuncio di Commisso - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - Lucadeflorentis : RT @D10sAndrea: Comunque, fossi un giocatore di colore della #Fiorentina ( #Duncan ) o un giocatore slavo del #Atalanta ( #Ilicic ), mi sen… - stemauri75 : Vlahovic? La punta della Fiorentina è nel mirino di tante squadre, Juve compresa -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Fiorentina

Ecco come ci può arrivare Cherubini L'annuncio di ieri da parte di Commisso, che ha confermato che alla fine della stagionelascerà la, ha sicuramente messo fermento alla Juventus,...Commenta per primo Andrea Belotti non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Torino: per il Gallo restano in piedi le opzioni Milan e, a caccia dell'erede diFirenze. «La Fiorentina ha fatto un’offerta a Vlahovic che lo avrebbe reso il calciatore più pagato della storia del club, e nel tempo è stata pure migliorata per venire incontro alle sue richieste e ...La vicenda relativa al non-rinnovo di Dusan Vlahovic, annunciato con rammarico ieri da Rocco Commisso, ha acceso gli animi della piazza. Per analizzare a fondo la questione, FirenzeViola.it ...