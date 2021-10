Torino | rescissione consensuale con lo responsabile dello staff sanitario

Leggi su footdata

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilha annunciato “l’interruzionedel rapporto di collaborazione professionale con il dottor Paolo Minafra,della prima squadra. La Società ringrazia il dottor Minafra per il lavoro svolto”. Lo comunica in una nota il club granata. Intanto Ivan Juric ha diretto una partita di allenamento con la formazione Primavera, integrando così l’organico privo degli undici calciatori convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Domani è in calendario una nuova seduta.