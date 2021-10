Serie A 2021 2022 | Victor Osimhen vince il premio “Calciatore del mese Aic di settembre”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’attaccante del Napoli,, si aggiudica ildi “delAic’21 –A”. Il nigeriano sta diventando sempre più protagonista del campionato italiano, tant’è che ha realizzato la bellezza di sette reti nelle in sei partite e, prima del match con la Fiorentina, aveva trovato il gol consecutivamente in cinque partite tra campionato e coppa.è stato mandato al voto dalla redazione dell’Ultimo Uomo insieme ad altri giocatori importanti come Barella, Brahim Diaz e Bonaventura. Il centravanti del Napoli ha vinto con più della metà dei voti totali che assegnano i suoi colleghi calciatori diA su richiesta Aic. SportFace.

