Scontro Lega Sarri: accanimento nei confronti della Lazio? Il punto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sarri è convinto che da parte della Lega ci sia un accanimento nei confronti suoi e della Lazio: lo Scontro è destinato a proseguire Non c’è solo l’altalenante rendimento della sua Lazio culminato con il pesante 3-0 subito dal Bologna ad agitare Maurizio Sarri. Un nervo scoperto del tecnico è anche quello dei rapporti sempre più ai minimi termini con la Lega, come riporta il Corriere dello Sport. Sarri parte dall’assunto che ci siano troppe gare ravvicinate da preparare in poco tempo, un’osservazione che non è piaciuta ai vertici della Lega con Dal Pino che ha parlato di maleducazione. Anche a Bologna il tecnico è stato a rischio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è convinto che da parteci sia unneisuoi e: loè destinato a proseguire Non c’è solo l’altalenante rendimentosuaculminato con il pesante 3-0 subito dal Bologna ad agitare Maurizio. Un nervo scoperto del tecnico è anche quello dei rapporti sempre più ai minimi termini con la, come riporta il Corriere dello Sport.parte dall’assunto che ci siano troppe gare ravvicinate da preparare in poco tempo, un’osservazione che non è piaciuta ai verticicon Dal Pino che ha parlato di maleducazione. Anche a Bologna il tecnico è stato a rischio ...

Advertising

ettoremaria : RT @MariaStellabra: 'Non c'è pace, tra i draghetti'...'. Scontro in cdm tra Draghi, Lega e Pd. Venti di crisi. Intanto, i centristi 'draghi… - MariaStellabra : 'Non c'è pace, tra i draghetti'...'. Scontro in cdm tra Draghi, Lega e Pd. Venti di crisi. Intanto, i centristi 'dr… - DANI56 : RT @Libero_official: Sulla #riformafiscale durissimo scontro nel governo. La #Lega diserta, #Draghi attacca: 'Caso serio, ce lo spiegherà #… - ettoremaria : RT @matildesjt: Via @ettoremaria 'Non c'è pace, tra i draghetti'...'. Scontro in cdm tra Draghi, Lega e Pd. Venti di crisi. Intanto, i cen… - CatelliRossella : Strappo della Lega sul fisco, scontro Draghi-Salvini - Politica - ANSA -