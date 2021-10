"Salvini tenta di far saltare il banco", dice Enrico Letta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Lo strappo di Salvini è gravissimo e irresponsabile. La riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del Pnrr”, dice in un'intervista al Corriere della Sera il segretario del Pd Enrico Letta, che non sa se Salvini uscirà dal governo: “Sta a lui chiarire, ma c'è un nesso evidente tra il disastro elettorale della Lega e il tentativo di far saltare il banco. Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul premier, gli ha dato del bugiardo e chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi. Noi difendiamo il premier e penso anche gli italiani”. Per Letta, poi, Salvini e Meloni “sono un problema per l'Italia, lo ha detto anche Berlusconi. Sono una anomalia per le loro ambiguità sul passato e ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) AGI - “Lo strappo diè gravissimo e irresponsabile. La riforma fiscale è fondamentale per avere i soldi del Pnrr”,in un'intervista al Corriere della Sera il segretario del Pd, che non sa seuscirà dal governo: “Sta a lui chiarire, ma c'è un nesso evidente tra il disastro elettorale della Lega e iltivo di farilha detto cose di una gravità enorme sul premier, gli ha dato del bugiardo e chiede agli italiani di scegliere tra lui e Draghi. Noi difendiamo il premier e penso anche gli italiani”. Per, poi,e Meloni “sono un problema per l'Italia, lo ha detto anche Berlusconi. Sono una anomalia per le loro ambiguità sul passato e ...

