Salvini | «Questa è una patrimoniale La Lega non firma deleghe in bianco e non la farà passare mai»

Advertising

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI IN DIRETTA DA MARIO GIORDANO! ++ ?? ORE 22.45 > '#FUORIDALCORO' > RETE 4 - mante : Visto che il tema è all’ordine del giorno questa è una cartolina ritirata da mia figlia dalla buca delle lettere in… - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA MATTEO #SALVINI IN DIRETTA DA MARIO GIORDANO! ++ ?? ORE 22.45 > '#FUORIDALCORO' > RETE 4 - nonexpedit : @CooperloAlice @27_giulia @sregolatore Prendersela con Berlusconi, Salvini, Meloni (a.k.a. 'questa destra') = Veri Liberali - principedonato : @matteosalvinimi Caro Salvini anche questa volta ai sbagliato tutto e i tuoi elettori ti hanno boicottato, ti sei s… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Questa

AGI - 'Il Pd era per Conte, ora è per Draghi. Abbiamo salvato l'anima riformista diesperienza , prima o poi ci ringrazieranno'. In un'intervista a La Stampa, Matteo Renzi , ...a casa, ...ha spiegato che la delega fiscale 'non contiene quello che era negli accordi. I ministri ... Il segretario ha smentito più volta di volere strappare: 'non è una crisi, nessuno strappo, ...Il segretario della Lega conferma lo stop alla delega fiscale sugli immobili. «Non esco dal governo. Lo faranno Letta e Conte» ...Parla il parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vicofaro (Pistoia) ?messo più volte sulla gogna social: "Purtroppo Salvini sinora ha dato prove contrarie a un ravvedimento" ...