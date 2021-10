Prezzo del latte, Patuanelli: «C’è lo spazio per un aumento di 3 centesimi alla stalla» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, rispondendo oggi a un’interrogazione alla Camera sulle iniziative a sostegno degli allevatori in merito al Prezzo di vendita del latte crudo, ha annunciato che c’è «uno spazio per un periodo transitorio, almeno fino a quando i prezzi dei mangimi non torneranno a livelli normali, di garantire un innalzamento almeno di 3 centesimi del Prezzo riconosciuto alla stalla». Una notizia accolta positivamente dai produttori del latte. Anche il percorso che «sta ancora svolgendo il decreto legislativo di recepimento delle pratiche sleali avrà un impatto importante sulla questione del Prezzo del latte ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, rispondendo oggi a un’interrogazioneCamera sulle iniziative a sostegno degli allevatori in merito aldi vendita delcrudo, ha annunciato che c’è «unoper un periodo transitorio, almeno fino a quando i prezzi dei mangimi non torneranno a livelli normali, di garantire un innalzamento almeno di 3delriconosciutost». Una notizia accolta positivamente dai produttori del. Anche il percorso che «sta ancora svolgendo il decreto legislativo di recepimento delle pratiche sleali avrà un impatto importante sulla questione deldel...

